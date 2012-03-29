Написать три тематические статьи

КопирайтингЗакрыт8 заявок210 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать 3 УНИКАЛЬНЫЕ (копирайт!) статьи на темы:

- Детская серия Wellness

- Средства по уходу за волосами Oriflame

- История создания компании Oriflame

Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья = ~2000-3000 знаков. Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), а не просто сухую не интересную информацию.

Укажите цену за написание этих 3 статей целиком! Высокие цены рассматривать не буду. Также укажите сроки сдачи проекта.

Оплата электронными деньгами. Статьи пишутся для сайта: oripower.ru

12 лет назад
oripower
Динис 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Написать 10 статей, тематика мотивация

    $100

    Нужно написать 10 статей на тему мотивация c использованием моих ключевых слов, за образец возьмите мои статьи с блога sandoftime.ru Размер статей 1000-1500 символов, по цене, посмотрю ваши предложения, если работа мне понравится, продолжим сотрудничество, работа ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать рерайт статьи

    Необходимо сделать рерайт статьи. Статья для главной страницы сайта, который занимается производством полиэтиленовых пакетов. Ключевые слова: полиэтиленовые пакеты, продажа пакетов, купить пакеты, пакеты из полиэтилена. Количество знаков: 1700 - 1800

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать 105 статей для miralinks. Магазин посуды.

    Написать 105 уникальных смысловых статей для miralinks. Статья должна иметь непрерывную мысль, обзацы связаны между собой, уникальность не менее 95 %. В каждой статье прописан h1, в одной статье 1 ссылка. Размер: 2000 символов без пробелов. Бюджет ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт статей

    $50

    Требования: — 2.5–3тыс. символов — отсутствие хитростей в виде замены русских букв латиницей и наоборот — интересуют именно переписанные стати, а не с перестановленными словами. — уникальность — 100% Темы, они же ключевый слова (5 повторений в тексте): 1. демонтаж бетона ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статьи о тайнах Москвы и интересных местах

    $100

    Требуется человек, который бы из существующей информации написал статьи по заданным темам. Очень желательно понимание темы и опыт написания подобных статей(примеры работ). Планируется долгосрочное сотрудничество. Большой объем текстов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Уникальные описания к товарам

    $50

    Нужны уникальные, качественные описания товаров (42 товара) в маленьком интернет-магазинчике podarochnii.ru. А также тексты в разделах Гарантия, Оплата, Доставка. Примеры для стиля описания товара можно найти по адресу http://www.mirgeeka.ru/

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Расшифровка аудио

    Нужно расшифровать аудио запись семинара. Объем большой нужно много людей. Тематика - психология. На записили будет работа с переводчиком - т.е. именно речь переводчика записываем. Ориентируюсь на 5 руб минута

    Копирайтинг12 исполнителей
    Завершен
    12 лет назад