Написать три тематические статьи

Нужно написать 3 УНИКАЛЬНЫЕ (копирайт!) статьи на темы:

- Детская серия Wellness

- Средства по уходу за волосами Oriflame

- История создания компании Oriflame

Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья = ~2000-3000 знаков. Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), а не просто сухую не интересную информацию.

Укажите цену за написание этих 3 статей целиком! Высокие цены рассматривать не буду. Также укажите сроки сдачи проекта.

Оплата электронными деньгами. Статьи пишутся для сайта: oripower.ru