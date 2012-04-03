Коммерческое предложение для аудиторской компании

Необходимо для регистрации сайтов подготовить 100 качественных описаний (не через генератор и т.п.) + "человекопонятные" 100 заголовков. Вхождения ключевиков 3 шт. Объем описания -250 знаков Заголовка - 50 -52 знака. 1. проект: (50шт) ключевые слова - шины | ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать коммерческое предложение для отправки в столичные аудиторские компании с предложением регионального сотрудничества(проведение аудиторских проверок и оказание сопутствующих аудиту услуг в регионе нахождения нашей компании).
Есть основа в виде стандартного КП, отправляемого клиентам, с описанием всех регалий компании, конкурентных преимуществ, перечня клиентов.
Оплата WebMoney.
Подробности можно будет уточнить в ICQ или в Скайпе.
В предложениях указывайте сроки и стоимость.
Спасибо!
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