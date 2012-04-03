Коммерческое предложение для аудиторской компании

Необходимо написать коммерческое предложение для отправки в столичные аудиторские компании с предложением регионального сотрудничества(проведение аудиторских проверок и оказание сопутствующих аудиту услуг в регионе нахождения нашей компании).

Есть основа в виде стандартного КП, отправляемого клиентам, с описанием всех регалий компании, конкурентных преимуществ, перечня клиентов.

Оплата WebMoney.

Подробности можно будет уточнить в ICQ или в Скайпе.

В предложениях указывайте сроки и стоимость.

Спасибо!