Описания для каталогов сайтов (100 шт.)

$25
КопирайтингЗавершен3 заявки230 просмотров
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Необходимо для регистрации сайтов подготовить 100 качественных описаний (не через генератор и т.п.) + "человекопонятные" 100 заголовков. Вхождения ключевиков 3 шт.

Объем описания -250 знаков

Заголовка - 50 -52 знака.

1. проект: (50шт)

ключевые слова - шины | летние | зимние | грузовые | сел. хоз. | диски | шиномонтаж | импортные | отечественные

словосочетания -зимние шины | летние шины | грузовые шины | сельскохозяйственные шины | диски на колеса | стальные диски | литые диски | шиномонтаж | с/х шины | купить | заказать | импортные | отечественные

2. проект: (50 шт)

ключевые слова и сочетания: огнезащита | антикоррозионная защита | химическая защита | теплоизоляция трубопроводов | гидроизоляционные работы | кровельные работы | Теплоизоляционные материалы | Огнезащитные материалы марки "КРАУЗ"

Необходимо выполнить работу за 3 дня

12 лет назад
molostow
Илья 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Infoman_01
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Работа сделана хорошо. Благодарим за сотрудничество.
Отличный заказчик. все оплатив вовремя. спс. советую
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