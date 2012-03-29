Cтатьи на тему: "Железная дорога"

Здравствуйте.

На данный момент требуются статьи на тему: "Железная дорога".

Оплата после проверки вашей работы и принятия ее.

Оплата Яндекc.Деньгами.

Требование употреблять слова в тексте из темы как можно чаще, сочетая в тексте. В среднем 1 ключ на 100-200 знаков.

15 000 знаков - колея железной дороги - 375 рублей

10 000 знаков - piko железная дорога - 250 рублей

10 000 знаков - русская железная дорога (синоним - железнодорожный транспорт россии) - 250 рублей

10 000 знаков - железные дороги мира - 250 рублей

10 000 знаков - железная дорога цена - 250 рублей

10 000 знаков - схема железных дорог - 250 рублей

10 000 знаков - железнодорожный путь - 250 рублей

10 000 знаков - модели вагонов ( в смысле - уменьшенные копии) - 250 рублей

10 000 знаков - разгрузка вагонов - 250 рублей

Если интересно, пишите 1 тему, которая вам интересна. После одобрения начинайте работу.

Писать выбранную тему здесь в комментариях.

Уникальность = 95-100%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С уважение, Максим.