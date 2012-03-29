28 текстов про плитку

Нужна статья на 3500 - 4000 знаков Тема статьи: Спортивные прогнозы Предыстория: разрабатывается сайт по продаже прогнозов на спортивные события. Нужен красивый текст, с минимальной тошнотностью. Заголовки H1-H3 уже продуманы, они меняться не будут. Задача: написать текст таким образом что бы ...
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Добрый день.
Необходимо 28 текстов про керамическую плитку (напольную, настенную) по 3 абзаца (всего каждый текст ~1000 символов), никакой конкретики, просто красивое "бла-бла-бла" с ключевыми словами "плитка", "напольная плитка", "керамическая плитка".
итого около 28 000 символов.
Указывайте срок и стоимость.
Скорее всего, разделю на несколько исполнителей.
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