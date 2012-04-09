Наполнение сайта статьями

КопирайтингЗавершен17 заявок266 просмотров
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Нужно сделать рерайт порядка 50 статей для первичного наполнения сайта. Размер статьи 2-3 тысячи знаков, оплата 1.5$ за тысячу. Формат статей - познавательный, по типу полезных советов.

Темы и исходные данные даю я, но инициатива и собственный копирайтинг приветствуются и могут дополнительно оплачиваться.

Сроки - одна-две статьи в день. Можно быстрее, но важно качество, а не скорость. Обязательно проверка текста на уникальность. Требований по вхождению ключевых слов нет, текст должен быть живой и читаемый.

Желательно опыт работы с подобными проектами, примеры работ.

Подробности в личке.

12 лет назад
ZzMan
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
MacKen
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$150
15 дней
Быстрый, качественный рерайт. 100% уникальность по плагиатусу. Оперативная обратная связь. Рекомендую.
Павел конкретно описал требования к заданию. На все возникающие вопросы отвечал быстро. Своевременно оплатил задание. +