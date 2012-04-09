Наполнение сайта статьями

Нужно сделать рерайт порядка 50 статей для первичного наполнения сайта. Размер статьи 2-3 тысячи знаков, оплата 1.5$ за тысячу. Формат статей - познавательный, по типу полезных советов.

Темы и исходные данные даю я, но инициатива и собственный копирайтинг приветствуются и могут дополнительно оплачиваться.

Сроки - одна-две статьи в день. Можно быстрее, но важно качество, а не скорость. Обязательно проверка текста на уникальность. Требований по вхождению ключевых слов нет, текст должен быть живой и читаемый.

Желательно опыт работы с подобными проектами, примеры работ.

Подробности в личке.