Нужна статья на 3500 - 4000 знаков

Тема статьи: Спортивные прогнозы

Предыстория: разрабатывается сайт по продаже прогнозов на спортивные события.

Нужен красивый текст, с минимальной тошнотностью.

Заголовки H1-H3 уже продуманы, они меняться не будут.

Задача:

написать текст таким образом что бы заголовки лаконично вписались.

Вот заголовки и их следующий точный порядок:

H2 - Сайт спортивных прогнозов - Betassistant.RU

H2 - Платные прогнозы на спортивные события

H1 - Лучшие спортивные прогнозы на сегодня - точные прогнозы от сайта Betassistant.RU

H2 - А может Вы хотите сделать точные прогнозы на спорт сами?

H3 - САЙТ ТОЧНЫХ СПОРТИВНЫХ ПРОГНОЗОВ - BETASSISTANT.RU

H3 - МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗЫ НА СПОРТ ТОЛЬКО ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!