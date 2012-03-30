Путешествия

$50
КопирайтингЗакрыт33 заявки281 просмотр
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15 статей о 15 странах, наиболее привлекательных для туристов, интересные обычаи и нравы народа, основные достопримечательности. Статьи 1500-2000зн. Рерайт.

12 лет назад
capitan28
Рашит 
55 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$30
5 дней