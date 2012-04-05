Приватный проект Федюков Сергей (Dio-dao)

Нужно около десятка статей на английском. Объем каждой статьи около 2000 символов без пробелов. Ключевая фраза в каждой статье должна присутствоватьть 2 раза. Качество статей допускается удовлетворительное, статьи для размещения через биржу статей, уникальность должна быть более ...