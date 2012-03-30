Рерайт на англ.

КопирайтингЗакрыт3 заявки135 просмотров
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Нужно около десятка статей на английском.

Объем каждой статьи около 2000 символов без пробелов.

Ключевая фраза в каждой статье должна присутствоватьть 2 раза.

Качество статей допускается удовлетворительное, статьи для размещения через биржу статей, уникальность должна быть более 96%. Можно делать рерайт из материалов из Интернета.

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Не дороже 3 уе за 1000 знаков без пробелов.

12 лет назад
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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