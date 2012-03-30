Рерайт на англ.

Персонально для Карстон Анастасии (HeatherRus), наполнение интернет магазина (написание контента).
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Нужно около десятка статей на английском.
Объем каждой статьи около 2000 символов без пробелов.
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