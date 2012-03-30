Письмо на английском (юридический)

$10
КопирайтингЗакрыт6 заявок119 просмотров
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Приветствую.

Нужен человек, который сможет на английском языке сформировать письмо в произвольном форме, на тематику юриспруденции.

Текст небольшой и не сложный.

12 лет назад
krec26
Олег 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
26 отзывов(-1)