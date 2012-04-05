Копирайтинг Android, Ipad, Iphone

Таких добрых и отзывчивых заказчиков ещё нужно поискать))) В этом я убедился в первые 2 дня сотрудничества. Очень ответственный заказчик. Работу принял, сразу оплатил! Спасибо Вам за ваше понимание, за вашу доброту. Хотелось бы продолжить дальнейшее сотрудничество. А так же рекомендую всем, не пожалеете!!!