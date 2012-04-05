Копирайтинг Android, Ipad, Iphone

КопирайтингЗавершен4 заявки306 просмотров
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Требуется написать 3 статьи. Темы статей: 1. Разработка приложений для Android, 2. Разработка приложений для ipad

3. Разработка приложений для iphone

В статьях должно быть минимум воды. Материал должен быть написан красивым, понятным техническим языком. Статьи должны немного рассказать об операционной системе, раскрыть преимущества операционной системы, раскрыть тему, почему разработка под андройд это вложение в будущее бизнеса.

Объем каждой статьи - 2500 - 3000 знаков.

Заявки принимаю от людей, которые разбираются в теме. Начинающие копирайтеры с хорошим стилем изложения материала. Если работа будет выполнена хорошо, продолжим сотрудничество на постоянной основе.

Android
12 лет назад
kirill_mak
42 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Vitalik89
Виталий 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 отзыва
12 лет назад
$22
1 день
Виталий отлично справился с поставленными задачами. В начале по материалу были вопросы, но Виталий оперативно все доработал и предоставил хорошие, качественные статьи. Отвественный, исполнительный копирайтер. Рекомендую!!!
Таких добрых и отзывчивых заказчиков ещё нужно поискать))) В этом я убедился в первые 2 дня сотрудничества. Очень ответственный заказчик. Работу принял, сразу оплатил! Спасибо Вам за ваше понимание, за вашу доброту. Хотелось бы продолжить дальнейшее сотрудничество. А так же рекомендую всем, не пожалеете!!!
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