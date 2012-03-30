Контент об учебе.

Требуется написать 3 статьи. Темы статей: 1. Разработка приложений для Android, 2. Разработка приложений для ipad 3. Разработка приложений для iphone В статьях должно быть минимум воды. Материал должен быть написан красивым, понятным техническим языком. Статьи должны ...
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Необходимо большое количество контента об учебе, о ВУЗах, различные статьи на тему Образование!
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