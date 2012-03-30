50 текстов на женскую тематику

$250
КопирайтингЗакрыт13 заявок354 просмотра
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Нужен человек для постаянного сотрудничества для выполнения рерайта под ключи, предпочтение отдается женскому полу. 1к текста 1 доллар. Написанные тексты требуется публиковать, за 50 опубликованных статей 10 долларов. Требуется 1-2 статьи ежедневно.

12 лет назад
nc2009
Петр 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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