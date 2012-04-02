Приватный проект для Душейко Влада (Vuriko)

Приветствую, уважаемые рерайтеры! Ищу рерайтера для постоянного сотрудничества. В день: 2-3 рецепта по 1к символов. 1к символов должен стоить не больше 1,5$. Исходники предоставлю свои, или если у вас есть большой опыт в кулинарии, можете свои использовать. Уникальность ...