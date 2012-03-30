Требуется постоянно наполнять кулинарный сайт

Приветствую, уважаемые рерайтеры!

Ищу рерайтера для постоянного сотрудничества. В день: 2-3 рецепта по 1к символов. 1к символов должен стоить не больше 1,5$.

Исходники предоставлю свои, или если у вас есть большой опыт в кулинарии, можете свои использовать.

Уникальность 98%-100%.

ICQ: 64877773

С уважением, Александр.