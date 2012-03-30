Требуется постоянно наполнять кулинарный сайт

Нужны новости для сайта Благотворительного фонда "Возрождение" - www.dom5.ru Тема: Благотворительность
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Приветствую, уважаемые рерайтеры!
Ищу рерайтера для постоянного сотрудничества. В день: 2-3 рецепта по 1к символов. 1к символов должен стоить не больше 1,5$.
Исходники предоставлю свои, или если у вас есть большой опыт в кулинарии, можете свои использовать.
Уникальность 98%-100%.
ICQ: 64877773
С уважением, Александр.
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