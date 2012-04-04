Рерайт английских статей

КопирайтингЗавершен8 заявок204 просмотра
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Добрый день!

Нужно много рерайта английских статей (на английском). Интересует цена за 1000 зн. без пробелов.

Уникальность по Адвего не менее 80%

12 лет назад
vassaby
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
pretty_angel_077
Юлия 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад
$20
2 дня
Спасибо Юлии! сделала очень качественный английский ререайт
Замечательный заказчик, приятный в общении, мгновенная оплата. Буду рада сотрудничеству вновь. Рекомендую!
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