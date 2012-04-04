Рерайт английских статей

Необходимо написать несколько статей на тему автомобильных гаджетов с использованием ключевых слов не менее 3%
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Добрый день!
Нужно много рерайта английских статей (на английском). Интересует цена за 1000 зн. без пробелов.
Уникальность по Адвего не менее 80%
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