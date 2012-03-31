Составить описание компаний

$250
КопирайтингЗакрыт14 заявок297 просмотров
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Есть список компаний занимающихся холодильным оборудованием (200 штук), нужно к каждой составить описание компании (то есть с сайта компании выжать/переписать необходимую информацию).

Требования:

- объем описания 1000 зпб

- уникальность

- в описании три абзаца

- один абзац про холодильное оборудование компании

- два абзаца о чем угодно

- Название компании должно встречаться тексте ровно 3 раза.

- минимум 5 описаний в день (можно больше)

Стоимость:

-1$ за 1000 зпб

Оплата:

- Webmoney z-кошелек

12 лет назад
neTp9c
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$200
17 дней
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