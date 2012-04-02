Написание описаний для каталогов

$500
КопирайтингЗакрыт3 заявки203 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Ищем копирайтера для написания описаний для каталогов.

Есть список каталогов в котором указаны объемы анонса и полного описания компании. Постановщик задачи предоставит вам файл "База каталогов", в котором представлена подборка каталогов с примечаниями. Для тех каталогов, которым требуется описание нужно написать текст, количество символов указано в примечаниях. Описание может быть кратким или полным. Копирайтер должен написать описание сайта клиента исходя из требования каталогов. Информацию о бизнесе клиента необходимо будет получить с самого сайта (описание которого пишется).

Надо будет написать описания около 30 сайтов. Суммарный объем одного описаний ~ 8000 символов (в среднем 50 каталогов на 1 сайт, к которым необходимо написать описания). 1000 символов = 50 рублей. Требования к описаниям - уникальность (не только по Адвего, но и между собой тексты должны отличаться).

Для начала будет дано задание по написанию описаний для 1 сайта. Потом будет отдаваться пачка из 5 сайтов (на неделю).

За подробной информацией в ICQ 7176757.

12 лет назад
alabama
Рустем 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
morsi
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
13 дней назад
12 лет назад
$100
30 дней
  • Похожие заказы

  • Отзывы для сайта

    На сайт стоматологии нужно составить 20 отзывов. Нужно имя и сам отзыв, отзыв не большой буквально 150 символов. Отзывы можно брать с других сайтов, естественно отредактировав его.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт для шинного сайта

    Требуются описания для шинного сайта, каждое объемом до 1000 знаков. Описания нужно найти в интернете на разный сайтах, скомпилировать до нужного объема, добавить ключевые слова (список дам) и после этого сделать глубокий рерайт. Список моделей ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Статьи для МЛМ

    Нужен продающий текст на главную 3000-4000 знаков и продающее письмо 2000- 2500 знаков. 3$/1000зн Возможен рерайт, образцы есть. Пишите в личку.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт статей об онлайн игре Травиан

    $50

    Нужно сделать рерайт статей об онлайн игре Травиан. ~5000 слов (28500 знаков без пробелов). Качество буду оценивать Advego Plagiatus - не меньше 80% уникальность. Предлагайте цену за весь проект

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Стaтья пo экoнoмикe РФ

    Дoбрый дeнь, гocпoдa кoпирaйтeры! Нeoбхoдимa уникaльнaя aвтoрcкaя cтaтья нa тeму: "Привлeчeниe инвecтиций в рaзвитиe экoнoмики РФ". Oбъeм cтaтьи: 10-11 тыc.знaкoв (4-5 п/л фoрмaтa A4). Уникaльнocть: 100% (прoвeряeтcя нa Antiplagiat'e). Cрoк: 8 aпрeля 2012 (мoжнo рaньшe, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад