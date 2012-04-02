Написание описаний для каталогов

На сайт стоматологии нужно составить 20 отзывов. Нужно имя и сам отзыв, отзыв не большой буквально 150 символов. Отзывы можно брать с других сайтов, естественно отредактировав его.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Ищем копирайтера для написания описаний для каталогов.
Есть список каталогов в котором указаны объемы анонса и полного описания компании. Постановщик задачи предоставит вам файл "База каталогов", в котором представлена подборка каталогов с примечаниями. Для тех каталогов, которым требуется описание нужно написать текст, количество символов указано в примечаниях. Описание может быть кратким или полным. Копирайтер должен написать описание сайта клиента исходя из требования каталогов. Информацию о бизнесе клиента необходимо будет получить с самого сайта (описание которого пишется).
Надо будет написать описания около 30 сайтов. Суммарный объем одного описаний ~ 8000 символов (в среднем 50 каталогов на 1 сайт, к которым необходимо написать описания). 1000 символов = 50 рублей. Требования к описаниям - уникальность (не только по Адвего, но и между собой тексты должны отличаться).
Для начала будет дано задание по написанию описаний для 1 сайта. Потом будет отдаваться пачка из 5 сайтов (на неделю).
За подробной информацией в ICQ 7176757.
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