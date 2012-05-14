Рерайт для шинного сайта

КопирайтингЗавершен30 заявок229 просмотров
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Требуются описания для шинного сайта, каждое объемом до 1000 знаков. Описания нужно найти в интернете на разный сайтах, скомпилировать до нужного объема, добавить ключевые слова (список дам) и после этого сделать глубокий рерайт. Список моделей вышлю на почту. Сначала пробный, 30 шт. Если все устроит, отдам весь (более 200 позиций). Пожалуйста, предложения присылайте сразу с ценой за 1000 знаков и сроками исполнения.

12 лет назад
dimas212
Дмитрий 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
fastok
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$200
14 дней
Очень доволен работой с Ольгой, задание выполнено в срок, профессионально и без лишних вопросов. Буду обращаться еще) Рекомендую!
Ответственный и серьезный заказчик. Большой объем работ, но при этом оперативная проверка и оплата. Четкость, порядочность. Рекомендую!
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