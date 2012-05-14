Рерайт для шинного сайта

Требуются описания для шинного сайта, каждое объемом до 1000 знаков. Описания нужно найти в интернете на разный сайтах, скомпилировать до нужного объема, добавить ключевые слова (список дам) и после этого сделать глубокий рерайт. Список моделей вышлю на почту. Сначала пробный, 30 шт. Если все устроит, отдам весь (более 200 позиций). Пожалуйста, предложения присылайте сразу с ценой за 1000 знаков и сроками исполнения.