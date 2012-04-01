Копирайтинг. Тематика "кондиционеры"

Нужен продающий текст на главную 3000-4000 знаков и продающее письмо 2000- 2500 знаков. 3$/1000зн Возможен рерайт, образцы есть. Пишите в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
около 40 000 символов. 2.5$ за 1000 знаков.
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