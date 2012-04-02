Отзывы для сайта

Нужен человек, который на постоянной основе будет заниматься написанием статей для строительного сайта http://masterokplus.ru.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайт стоматологии нужно составить 20 отзывов.
Нужно имя и сам отзыв, отзыв не большой буквально 150 символов.
Отзывы можно брать с других сайтов, естественно отредактировав его.
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