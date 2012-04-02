Отзывы для сайта

КопирайтингЗавершен2 заявки121 просмотр
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На сайт стоматологии нужно составить 20 отзывов.

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Отзывы можно брать с других сайтов, естественно отредактировав его.

12 лет назад
kucjlblu
Влад 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
stranica
Елена 
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
18 минут назад
12 лет назад
$7
1 день
Все сделано отлично. Спасибо Елене, за быструю и качественную работу.
Влад - позитивный заказчик. Чётко сформулировнное ТЗ. Быстрое принятие решения. Моментальная реакция на выполненную работу. Своевременная оплата. Всем рекомендую!