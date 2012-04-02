Копирайт или глубокий рерайт для сайта

Добрый вечер, требуется грамотное составление описание сайта с ключевыми запросами. Тематика сайта ключи для nod 32.
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Нужен человек, который на постоянной основе будет заниматься написанием статей для строительного сайта http://masterokplus.ru.
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