СЕО-статьи, срочно

КопирайтингЗавершен13 заявок380 просмотров
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Товарищи, выручайте! Куча работы, не успеваю выполнить заказ. Очень срочно нужны статьи. Общий объем около 30 тыс симв. Ключи предоставлю. Уникальность 98-100%. Оплата после принятия статей заказчиком и внесения правок (если понадобится). Оплату я гарантирую. Срок выполнения - утро 3.04.2012. Жду ваши предложения с ценами за 1 тыс. символов без пробелов.

Возможно выберу нескольких исполнителей, чтобы было быстрее.

Утром сдать не вышло. Проект еще актуален.

12 лет назад
Annakms
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранные исполнители
kamila2000
Людмила 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$22
1 день
Несмотря на немного экстремальные условия работы, Людмила справилась с задачей на все 100%! Из-за того, что сроки "горели" и еще нескольких обстоятельств, в ходе работы пришлось изменить ТЗ, и, фактически, полностью переделать работу заново. Людмила не растерялась, и проявила себя не только как талантливый и грамотный копирайтер, но и как оперативный и стрессоустойчивый исполнитель. За все это очень благодарна! Рекомендую всем и планирую продолжить сотрудничество.
Сотрудничеством с Анной осталась довольна. Спасибо!
sairse
Ольга 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
10 отзывов
12 лет назад
$2
1 день
Очень ответственный исполнитель. Работу выполнила быстро, без ошибок. Очень приятно было работать.
С Анной замечательно работать: четко формулирует ТЗ, быстро реагирует на вопросы, приятна в общении. Рекомендую!
huchonok
Чух Таня 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
12 лет назад
$2
1 день
Очень понравилась работа, выполненная Татьяной. Задачу поняла четко, в сжатые сроки написала несколько статей, выдержав стиль и и условия ТЗ. Тексты написаны грамотно, без воды с пониманием темы. Будем продолжать сотрудничество.
Отличный заказчик! Всегда на связи, четко формулирует ТЗ и оперативно оплачивает работу. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
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