СЕО-статьи, срочно

Компании, специализирующейся на доверительном управлении, требуется автор статей на тему личных финансов, финансовой грамотности, личных финансов, финансовых событий в мире и т.д. Пример: тематика портала http://www.financialfamily.ru Первый разовый заказ - около 10 статей, затем по 1-2 в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Товарищи, выручайте! Куча работы, не успеваю выполнить заказ. Очень срочно нужны статьи. Общий объем около 30 тыс симв. Ключи предоставлю. Уникальность 98-100%. Оплата после принятия статей заказчиком и внесения правок (если понадобится). Оплату я гарантирую. Срок выполнения - утро 3.04.2012. Жду ваши предложения с ценами за 1 тыс. символов без пробелов.
Возможно выберу нескольких исполнителей, чтобы было быстрее.
Утром сдать не вышло. Проект еще актуален.
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