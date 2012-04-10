СЕО-статьи, срочно

Несмотря на немного экстремальные условия работы, Людмила справилась с задачей на все 100%! Из-за того, что сроки "горели" и еще нескольких обстоятельств, в ходе работы пришлось изменить ТЗ, и, фактически, полностью переделать работу заново. Людмила не растерялась, и проявила себя не только как талантливый и грамотный копирайтер, но и как оперативный и стрессоустойчивый исполнитель. За все это очень благодарна! Рекомендую всем и планирую продолжить сотрудничество.