Статья о фирме

Здравствуйте! Ищем копирайтера для написания описаний для каталогов. Есть список каталогов в котором указаны объемы анонса и полного описания компании. Постановщик задачи предоставит вам файл "База каталогов", в котором представлена подборка каталогов с примечаниями. Для тех каталогов, ...
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Нам нужен текст качественный. Копирайт не рерайтинг.
Вот ссылки что нравится:
Текст О компании
Нужно тысячи 4 знаков
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