Статьи о финансах в мире и финансовой грамотности

Компании, специализирующейся на доверительном управлении, требуется автор статей на тему личных финансов, финансовой грамотности, личных финансов, финансовых событий в мире и т.д.

Пример: тематика портала http://www.financialfamily.ru

Первый разовый заказ - около 10 статей, затем по 1-2 в неделю, во вторник и пятницу.

Требования:

* соблюдение сроков

* личный интерес к теме. Нам нужны статьи, которые людям будет интересно почитать вместо развлекательных ресурсов

* креативность и предложение тем для новых статей приветствуются