Написание отзывов

Нужны копирайтеры для написания отзывов о различных услугах/компаниях/товарах/фильмах и т.д на сайте ratingtoplist.com

Нужны только отзывы с личным опытом, рерайт не интересует.

Требования:

1 отзыв - 200-250 зн.

Отзыв должен раскрывать личный опыт. (например личный опыт просмотра фильма, работы с компанией и т.д)

В ответе указывайте вашу цену за такую работу.

Учитывайте пожалуйста, что отзыв со своего опыта писать гораздо проще, чем сочинять текст по какой либо тематике.

Что бы совсем не грамотных отсеять, будет предложено тестовое задание — добавить 1 отзыв по любой позиции. (после того как я вас приму в проект)

Вопросы в ПМ или на [email protected] с темой - отзывы.