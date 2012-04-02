Написание женских статей на постоянной основе

$250
КопирайтингЗакрыт22 заявки388 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества.

Цель: Написание интересных статей для сайта женской тематики.

Темы: Красота, здоровье, косметика, стиль и мода, уход за лицом, телом, волосами

Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете).

Пол — женский.

Просьба тем, кто очень загружен и не может писать 5 и более статей в неделю не беспокоить. Те, кто ищут временного заработка и не рассчитывают на долгосрочное сотрудничество — также.

==============================

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

Размер статьи: Размер от 3000 символов. В статье должны быть картинки, грамотно вставлены ключевые слова, не в ущерб информационной составляющей, без переспама.

Стоимость статьи: 3.2$ . Если вы напишете статью больше чем 3000 символов — стоимость останется прежней, необходимо уметь вкладывать смысловую нагрузку в ограниченное количество символов.

При меньших размерах статьи — 1500 символов — стоимость 2.1$. Но чаще будут именно размера 3000 символов.

Статьи должны отвечать на поставленные вопросы (ключевые слова). Написание текстов подобного типа: " информацию о *ключевое слово* вы можете найти на просторах Интернета или в профильной литературе“ оплачиваться не будет. Тексты не должны быть серыми и пустыми. Тексты должны быть написаны так, чтобы их хотелось читать, а не уйти со страницы после первого абзаца. Статьи должны быть структурированы, разделены на логические блоки.

При выполнении объема работ 15 и более статей в неделю — доплата 10%.

При нарушении оговоренных сроков — штрафные санкции -30% за оплату.

==============================

Тестовое сотрудничество — 1 статья (оплачиваемая). Если все хорошо — следующее тестовое сотрудничество — 5 статей. (также оплачиваемых)

Если все будет хорошо, то объем работы будет практически неограниченным.

Просьба сразу оставлять ICQ для контакта, если у Вас она не написана в профиле.

Если нет ICQ в заявке или профиле — с вами не свяжутся. Если у вас нет ICQ, напишите ваш e-mail в заявке.

P.S. Просьба не тратить ваше и мое время впустую сообщениями — " буду писать за 5$ / 1000 знаков, я супер-профессионал». Цена за статью указана в сообщении и является окончательной.

12 лет назад
EugeneMir
Евгений 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Статьи о финансах в мире и финансовой грамотности

    $50

    Компании, специализирующейся на доверительном управлении, требуется автор статей на тему личных финансов, финансовой грамотности, личных финансов, финансовых событий в мире и т.д. Пример: тематика портала http://www.financialfamily.ru Первый разовый заказ - около 10 статей, затем по 1-2 в ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Работа для юристов: ответы на вопросы посетителей

    Здравствуйте! Необходимо дать юридически грамотные ответы на вопросы пользователей (есть база вопросов + ежедневные поступления). Все области права (семейное, жилищное, ЗПП, уголовное и прочее) Объем — порядка 5000 шт. + ежедневное поступление порядка 50 шт. ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • СЕО-статьи, срочно

    Товарищи, выручайте! Куча работы, не успеваю выполнить заказ. Очень срочно нужны статьи. Общий объем около 30 тыс симв. Ключи предоставлю. Уникальность 98-100%. Оплата после принятия статей заказчиком и внесения правок (если понадобится). Оплату я гарантирую. ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Статья о фирме

    $50

    Нам нужен текст качественный. Копирайт не рерайтинг. Вот ссылки что нравится: http://hh.ru/employer/1304 Текст О компании Нужно тысячи 4 знаков

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написание описаний для каталогов

    $500

    Здравствуйте! Ищем копирайтера для написания описаний для каталогов. Есть список каталогов в котором указаны объемы анонса и полного описания компании. Постановщик задачи предоставит вам файл "База каталогов", в котором представлена подборка каталогов с примечаниями. Для тех каталогов, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Краткие описания для предметов садовой мебели

    Здравствуйте! Есть несколько десятков фотографий различной деревянной мебели (в основном, дубовой). Необходимо придумать краткие (~500 знаков) описания к каждой фотографии. Сами фото можно скачать отсюда: http://dl.dropbox.com/u/677304/fotki.rar Жду ваших предложений по цене и срокам. Всем заранее признателен за ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отзывы для сайта

    На сайт стоматологии нужно составить 20 отзывов. Нужно имя и сам отзыв, отзыв не большой буквально 150 символов. Отзывы можно брать с других сайтов, естественно отредактировав его.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад