Сделать рерайт текста

Здравствуйте! Есть несколько десятков фотографий различной деревянной мебели (в основном, дубовой). Необходимо придумать краткие (~500 знаков) описания к каждой фотографии. Сами фото можно скачать отсюда: http://dl.dropbox.com/u/677304/fotki.rar Жду ваших предложений по цене и срокам. Всем заранее признателен за ...