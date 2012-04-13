Копирайт продающих текстов. Приватно для NOVAvideo

$28
КопирайтингЗавершен1 заявка111 просмотров
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Копирайтинг «продающих текстов» на тему «Сантехника».

Количество тектов — 2 по 3000 и 4000 тыс. знаков.

12 лет назад
a1z
Юма 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
NOVAvideo
Ольга 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
50 отзывов
12 лет назад
$28
4 дня
Отличный исполнитель! Всегда на связи, если какой-то информации не хватает - не стесняется спросить.
Отличный заказчик! Всегда на связи. Четкое ТЗ, оперативное решение всех вопросов. Было дано достаточно времени на выполнение задания. В шею не гнали. Своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество.