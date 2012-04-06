Приватный проект Беспалова Юлия (Julia_Bespalova)

Компании, специализирующейся на доверительном управлении, требуется автор статей на тему личных финансов, финансовой грамотности, личных финансов, финансовых событий в мире и т.д. Пример: тематика портала http://www.financialfamily.ru Первый разовый заказ - около 10 статей, затем по 1-2 в ...
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