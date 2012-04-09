Рерайт статей для блога и оптимизация - долгосроч.

Копирайтинг «продающих текстов» на тему «Сантехника». Количество тектов — 3 по 3000, 2000 и 2000 тыс. знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к статьям:
1. Рерайт статьи из 1–4 источников (ссылки на интернет-ресурсы, текст или сканированный текст предоставляется)
2. 1400–2000 знаков без пробелов (количество знаков проверяется на Advego Plagiatus)
3. Уникальность более 95 % по Etxt Антиплагиат
4. 3 НЧ (низкочастотные) ключевые фразы (от 200 до 1000 запросов в месяц на http://wordstat.yandex.ru/) в статье, соответствие ключевых фраз теме статьи, одна из 3 НЧ должна присутствовать в названии статьи и дважды в тексте (выделяется жирным шрифтом).
5. Составление названия статьи, содержащего ключевую НЧ фразу, – 3 – 5 слов (не более 8).
6. Составление краткого описания статьи – ключевые предложения из текста статьи объемом от 150, но не более 200 знаков (количество знаков проверяется на Advego Plagiatus), содержащие НЧ из названия (желательно дважды). Предложения можно брать из 2–3 мест статьи, можно обрезать начало или конец предложений.
7. Падеж ключевых фраз должен совпадать в статье, в перечне ключевиков и в названии статьи.
8. Объем работ – 3–7 статей в неделю.
9. Грамотный текст без грамматических и стилистических ошибок.
10. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Соответствие всех идей статьи концепции сайта http://zhivie-recepti.ru – питание только продуктами растительного происхождения без термической и химической обработки (СЫРОЕДЕНИЕ), и одновременно лояльность к людям, практикующим другие системы питания.
11. Статьи по некоторым темам можно разбивать на 2–3 части (оплата каждой части отдельно), возможность раделения на части указывается в задании.
12. Стоимость – 35 рублей/статья.
13. ВАЖНО! От фрилансера требуется своевременность выполнения работ и соблюдение всех требований проекта. Если не выполняются какие-либо требования (первые 2–3 статьи — пробные, допустимы корректировки) — требую деньги обратно (аванс по безопасной сделке).
13. При успешном сотрудничестве планируется предоставить фрилансеру доступ в качестве автора на сайте (Wordpress) с повышением стоимости за статьи.
14. Своевременность оплаты гарантирую.
Формат задания:
1. Тема статьи
2. 1–4 источника
3. Возможны дополнительные примечания
Формат отчета:
1. Отчет в Microsoft Word.
2. Название статьи (Title).
3. Текст статьи с выделенными жирным шрифтом НЧ.
4. Перечень 3 НЧ из текста (Keywords).
5. Краткое описание статьи, содержащее НЧ (Description).
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