Копирайт продающих текстов. Приватно для Rossomaxa

$28
КопирайтингЗавершен2 заявки160 просмотров
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Копирайтинг «продающих текстов» на тему «Сантехника».

Количество тектов — 3 по 3000, 2000 и 2000 тыс. знаков.

12 лет назад
a1z
Юма 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$28
2 дня
Спасибо за отлично сделанную работу. Качественно и все согласно ТЗ.
Очень приятное впечатление от сотрудничества. Нравится серьезный, вдумчивый подход, компетентность. С оплатой нет проблем. Мои рекомендации!