Рерайт русских текстов. объем 15-20к знаков.

Требования к статьям: 1. Рерайт статьи из 1–4 источников (ссылки на интернет-ресурсы, текст или сканированный текст предоставляется) 2. 1400–2000 знаков без пробелов (количество знаков проверяется на Advego Plagiatus) 3. Уникальность более 95 % по Etxt Антиплагиат 4. 3 НЧ ...
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Требуется рерайт текстов для сайта, язык русский, тематика финансовая, объем примерно 17к. Заказ требуется исполнить максимально оперативно. Пишите в заявках контактный скайп.
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