Рерайт русских текстов. объем 15-20к знаков.

КопирайтингЗавершен9 заявок246 просмотров
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Требуется рерайт текстов для сайта, язык русский, тематика финансовая, объем примерно 17к. Заказ требуется исполнить максимально оперативно. Пишите в заявках контактный скайп.

12 лет назад
DIVINE
Игорь 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
Yailonka
Илона 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$5
2 дня
Все хорошо! Работа выполнена быстро!
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Fremdtext
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$60
3 дня