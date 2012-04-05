Рерайт русских текстов. объем 15-20к знаков.

Нужен рерайт по теме «пластиковые окна» и небольшое форматирование для улучшения читабельности. Рерайт не обязательно очень качественный. Материалы для рерайта собраны на сайте под управлением joomla, всего 10 страниц, 30000 символов. Слишком длинные страницы можно ...