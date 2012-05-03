Статьи на строительную тематику: сайт про баню

КопирайтингЗавершен13 заявок372 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Новому серьезному строительному проекту требуются авторы на постоянную основу.

Наши требования:

1. Умение писать интересные тексты;

2. Грамотность;

3. Умение работать с ключевыми словами (вписывать в текст);

4. Присутствие онлайн стабильно в будни: icq и/или skype на первых порах, чтобы была возможность сразу разобраться в принципе написания статей;

5. Временная разница не более 3 часов с Московским временем.

Нам интересно только постоянное сотрудничество, что подразумевает под собой плодотворную работу. Мы сможем вам обеспечить полную занятость и достойную оплату.

Оплата 60 рублей за 1 тыс. символов без пробелов. Метод оплаты: Webmoney. Оплаты еженедельные.

Отвечая на проект, ОБЯЗАТЕЛЬНО расскажите немного о себе. Знакома ли вам тема строительства и бани? Каково ваше профильное образование? Почему вы считаете, что мы должны взять именно вас? Что вы можете предложить нашему проекту?

P.S. Если у вас нет отзывов, то не надо писать, нам нужен состоявшийся и проверенный человек. В личку не писать, свяжемся с Вами в начале следующей недели

12 лет назад
AnnaZeep
Анна 
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
MacKen
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$100
7 дней
Отличный исполнитель, никаких нареканий, только положительные эмоции! Если такой автор оставит свою заявку у Вас в проекте, то за то, чтобы выбрать именно его есть много факторов: - Уникальность контента; - Читабельные технические статьи; - Исключительная порядочность (по ошибке Виталию была переведена большая сумма за ТЗ, которая была предназначена другому автору, с которым длительно уже сотрудничаем, и Виталий сразу же все вернул, за что огромное спасибо). Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, спасибо!
Получил удовольствие от сотрудничества с заказчиком. Задания хорошо продуманные и конкретные, чувствуется системность. Проверка и оплата заданий своевременная. Рекомендую!