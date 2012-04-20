Написание статей для сайтов

Требуется хороший копирайтер для написания статей для продвижения сайтов. Первая работа написание статей для сайта веб-студии. В дальнейшем интересует сотрудничество на постоянной основе.

Указывайте свою цену за написание статей. Также просьба оставлять номер icq или skype для того, чтобы можно было связаться с Вами.