Написание статей для сайтов

КопирайтингЗавершен18 заявок269 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется хороший копирайтер для написания статей для продвижения сайтов. Первая работа написание статей для сайта веб-студии. В дальнейшем интересует сотрудничество на постоянной основе.

Указывайте свою цену за написание статей. Также просьба оставлять номер icq или skype для того, чтобы можно было связаться с Вами.

Написание статей
12 лет назад
barinoff76
Олег 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Qrist2008
Денис 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$300
7 дней
Денис отлично справился с задачей. Предоставил качественно написанные и полностью уникальные тексты в оговоренные сроки. Планирую продолжать с ним дальнейшее сотрудничество и рекомендую в качестве ответственного исполнителя.
Очень доволен сотрудничеством с Олегом. Всегда чёткое тз и своевременная оплата. Рекомендую. Сам также готов продолжить работать с этим заказчиком!