Грамотное наполнение сайта (VoIP) оператора связи

На платформе Modx(ООО СипСвязь). Сайты уже существуют, но наполнены плохо и не грамотно. +интересует логотип и разработка дизайна печатной продукции. Ваши расценки и вопросы в личку или аська или скайп. Желательно навыки и знания в данной тематике: предоставление услуг связи юридическим лицам.