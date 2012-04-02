Грамотное наполнение сайта (VoIP) оператора связи

$500
КопирайтингЗакрыт2 заявки177 просмотров
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На платформе Modx(ООО СипСвязь). Сайты уже существуют, но наполнены плохо и не грамотно. +интересует логотип и разработка дизайна печатной продукции. Ваши расценки и вопросы в личку или аська или скайп. Желательно навыки и знания в данной тематике: предоставление услуг связи юридическим лицам.

12 лет назад
blankaMGA
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад