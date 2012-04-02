Статьи на строительную тематику: сайт про гараж

Новому серьезному строительному проекту требуются авторы на постоянную основу.

Наши требования:

1. Умение писать интересные тексты;

2. Грамотность;

3. Умение работать с ключевыми словами (вписывать в текст);

4. Присутствие онлайн стабильно в будни: icq и/или skype;

5. Временная разница не более 3 часов с Московским временем.

Нам интересно только постоянное сотрудничество, что подразумевает под собой плодотворную работу. Мы сможем вам обеспечить полную занятость и достойную оплату.

Оплата 60 рублей за 1 тыс. символов без пробелов. Метод оплаты: Webmoney. Оплаты еженедельные.

Отвечая на проект, ОБЯЗАТЕЛЬНО расскажите немного о себе. Знакома ли вам тема строительства? Каково ваше профильное образование? Почему вы считаете, что мы должны взять именно вас? Что вы можете предложить нашему проекту?

P.S. Если у вас нет отзывов, то не надо писать, нам нужен состоявшийся и проверенный человек. В личку не писать, свяжемся с Вами в начале следующей недели.