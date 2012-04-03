Составить описание для сайта.

КопирайтингЗакрыт2 заявки187 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо грамотно сделать описание для сайта http://dconvert.net . Сам сайт предназначен для конвертации текста в изображение или конвертации файлов в другой формат.

Указывайте пожалуйста сроки и стоимость работ.

Оплата ЯД.

12 лет назад
aleksandern
Мельников 
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
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