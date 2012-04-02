Описания автотранспорта

$250
КопирайтингЗакрыт7 заявок291 просмотр
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ПОСТОЯННАЯ РАБОТА

Нужно составлять описания прицепов-дач

ОБЪЁМ

Сейчас нужно составить около 80 описаний ~1000 знаков, после этого еженедельно нужно делать около 10 новых описаний

ОПЛАТА

Одно описание до 100р

ТРЕБОВАНИЯ

Описания должны быть составлены с ключевыми словами, плотность ключевых слов 1-3 слова. Описания должны быть техническо - информационными, а не художественными

Перед началом работы исполнитель самостоятельно должен подобрать ключевые слова и прислать для согласования

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА И ПРИМЕРЫ.

12 лет назад
AlexandrYY
Александр 
48 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-5)
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