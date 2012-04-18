Описание услуг по изготовлению наружной рекламы

Необходимо написать отзывы на яндекс-маркете. Общее количество 40шт, с периодичностью 3-5 в неделю. Оплата 50р за отзыв. Важен опыт размещения отзывов на Яндекс-маркет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются статьи. Тематика: услуги по изготовлению наружной рекламы
Суть большинства статей - описание. Например, «витрина - это элемент интерьера торгового зала, необходим для выкладки товара, привлекает внимание посетителя. Важную роль играет оформление витрины, дизайн, конструкция и т.д.» В общем, что-то в этом духе.
Требования:
1. Статья должна полностью раскрывать тему и соответствовать тех. заданию (ТЗ)
2. Не нужно рерайтить первую попавшуюся статью (если исходники подбираете самостоятельно).
Мы пишем статью-компиляцию, то есть используя несколько исходников.
3. Если пишите статью с самостоятельным подбором исходников, обязательно указывайте в конце готовой статьи ссылки на них.
4. Текст делайте структурированным (для этого желательно перед началом работы над статьей составить план). По возможности включайте подзаголовки.
5. Избегайте повторений!
6. Статья должна быть уникальна.
Уникальность проверяем программой: Etxt Антиплагиат (скачать можно здесь: http://www.etxt.ru/downloads/etxt_antiplagiat.zip )
Процент уникальности от 95 %, в идеале не менее 98 %.
7. Размер статьи всегда указывается в ТЗ. Если вы этого пункта не обнаружили, немедленно свяжитесь со мной. В данном проекте объем большинства статей – 2 тыс. зн. б/п.
8. Перед сдачей работы обязательно проверьте орфографию и пунктуацию.
Текстов много, выберу несколько копирайтеров. Оплата будет производиться частями за какое-то количество текстов сразу.
На каждого работающего копирайтера заведу отдельную ведомость, где будет отмечаться название статьи, количество знаков, статус статьи (принята/не принята/отправлена на доработку), начисленная оплата, выплаченная сумма. Доступ к фаилу будет всегда открыт только для Вас и меня в системе «google документ».
В случае прекращения нашего сотрудничества по Вашей или по нашей инициативе причитающаяся Вам сумма (естественно за принятые и одобренные мною статьи) будет выплачена полностью, какая бы она не была.
PS| Огромная просьба. Не пишите мне в личку. Веду сразу несколько проектов. Разыскивать на какой именно проект вы мне ответили не буду. Соответственно ответа вы не дождетесь.
Все вопросы, пожелания и т.д. пишите в теле заявки (их никто кроме меня не прочитает, они скрыты).
Большое спасибо за понимание.
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