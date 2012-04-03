Рерайт текстов

Необходимо написать отзывы на яндекс-маркете. Общее количество 40шт, с периодичностью 3-5 в неделю. Оплата 50р за отзыв. Важен опыт размещения отзывов на Яндекс-маркет
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