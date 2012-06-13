Разработать дизайн сайта интернет-магазина. Магазин заказа товаров с портала taobao.com. Дизайн должен быть максимально похож на taobao: светлый, легкий, вмещающий максимум информации. Страницы: главная, список категорий каталога, список наименований категории, наименование, результаты поиска, корзина, личный ...
Фотогалереи внутри материала Joomla
Добрый день. Имеем Joomla 1.5
Нужно сделать что бы внутрь материала можно вставлять было изображения с лайтбоксом. По 4 картинки на страницу. Ничего особенного в интерфейсе не нужно. Аналог вот такого нужно в итоге-
http://www.coswick.ru/parket/avtorskij_dub
Оплата Яндекс деньгами
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