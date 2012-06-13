Фотогалереи внутри материала Joomla

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Закрыт4 заявки78 просмотров

Добрый день. Имеем Joomla 1.5

Нужно сделать что бы внутрь материала можно вставлять было изображения с лайтбоксом. По 4 картинки на страницу. Ничего особенного в интерфейсе не нужно. Аналог вот такого нужно в итоге-

http://www.coswick.ru/parket/avtorskij_dub

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Joomla
13 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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