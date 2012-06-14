Обновление и оптимизация шаблона PrestaShop

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок167 просмотров

Шаблон ПрестаШоп, необходимо выполнить следующее:

1. Обновить шаблон для работы с новой престой 1.5 (Шаблон для 1.4), добавить все новые возможности реализованные в версии 1.5, опыт обновления шаблонов Престы приветствуется

2. Обновить JQuery до новой версии

3. В шаблоне интегрирован ColorBox для вывода нтмл страниц, заменить его на thickbox

4. Оптимизировать шаблон, по советам Гугл Тест Спид:

Скористатися кешуванням веб-переглядача

Указані нижче ресурси, які можна кешувати, мають короткий термін використання без оновлення. Укажіть дату закінчення терміну дії – принаймні один тиждень у майбутньому – для цих ресурсів:

Об'єднати зображення в CSS-спрайти

Указані нижче зображення, подані з print-service.com.ua, потрібно об'єднати в якомога меншу кількість зображень за допомогою CSS-спрайтів.

Вбудувати малі ресурси CSS

Указані нижче зовнішні ресурси мають малі тіла відповідей. Якщо вбудувати відповідь у файл HTML, це може зменшити блокування візуалізації сторінки.

Відкласти аналіз JavaScript

189,8 Кіб JavaScript аналізується під час першого завантаження сторінки. Відкладіть аналіз JavaScript, щоб зменшити блокування візуалізації сторінки.

Зменшити файл JavaScript

Зменшення вказаних нижче ресурсів Javascript може скоротити їх розмір на 10,3 Кіб (6% економії).

Подати ресурси із сумісної URL-адреси

Перелічені нижче ресурси мають ідентичний вміст, проте подаються з різних URL-адрес. Подайте ці ресурси із сумісної URL-адреси, щоб зберегти 380 б і таку кількість запитів: 1.

Оптимізувати порядок стилів і сценаріїв

Указані нижче зовнішні файли CSS включено в після зовнішнього файлу Javascript. Щоб гарантувати паралельне завантаження файлів CSS, завжди включайте зовнішні файли CSS перед зовнішніми файлами Javascript.

Зменшити файл CSS

Зменшення вказаних нижче ресурсів CSS може скоротити їх розмір на 2,5 Кіб (4% економії).

Розмістити ресурси CSS у заголовку документа

Ресурс CSS у тілі документа шкідливо впливає на ефективність візуалізації.

Указати набір символів

У заголовках HTTP перелічених нижче ресурсів не вказано набір символів. Указання набору символів у заголовках HTTP може пришвидшити візуалізацію веб-переглядача.

Рассматриваются заявки только с ценами.

CSSHTMLJavaScriptjQueryPrestaShop
13 лет назад
Jin-Roh
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Фотогалереи внутри материала Joomla

    Добрый день. Имеем Joomla 1.5 Нужно сделать что бы внутрь материала можно вставлять было изображения с лайтбоксом. По 4 картинки на страницу. Ничего особенного в интерфейсе не нужно. Аналог вот такого нужно в итоге- ...

    Joomla
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина

    $1000

    Разработать дизайн сайта интернет-магазина. Магазин заказа товаров с портала taobao.com. Дизайн должен быть максимально похож на taobao: светлый, легкий, вмещающий максимум информации. Страницы: главная, список категорий каталога, список наименований категории, наименование, результаты поиска, корзина, личный ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Новый дизайн для сайта

    Требуется новый дизайн для сайта linzakirov.ru Имеющийся дизайн устарел, требуется что-то свежее, красивое, чтобы посетители восклицали "Вау!" Дизайн должен быть фиксированным, шириной 1000 пикс. Шапку можно сделать резиновой, но не обязательно. К ...

    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Небольшой редизайн

    Всем доброго времени суток. Нужно слегка подкорректировать шаблон wp. Сложность заключается в том, что вам придется импровизировать, я толком не знаю что точно нужно.

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простой дизайн сайта веб-студии

    $50

    Требуется разработка дизайна веб-студии. Желательно придерживаться светло- серой цветовой гаммы, с оранжевыми, зелеными, синими цветом. Нравятся сайты, оформленные красивой графикой (красивыми рисунками/фотографиями). Например: http://greenstile.com.ua http://www.ekodesign.com.ua/ http://www.artdig.ru/ ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Небольшие правки дизайна

    $50

    1. На странице http://babyguard.in.ua/about/ есть зеленая полоска и на ней надпись "О нас". нужно зеленую полоску переделать в стрелочку как на http://donetsk.don.slando.ua/obyavlenie/3k-cheshka-donskoy-naprotiv-tserkvi-ID4xLLz.html#641a6f51;promoted;r:;s: (стрелочка будет направо направлена) и чтобы полоска растягивалась в зависимости ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта компании "Guardems"

    $700

    Нужен дизайн сайта. Компания занимается продажей и установкой камер видеонаблюдения, пожарных сигнализаций, автомобильных сигналок, полное обслуживание объектов и тд. Более подробно исполнителю. Сайт-визитка, нужны 3-4 страницы. По стилю наверно минимализм, никакой крутой графики ...

    Дизайн сайтов71 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка дизайна сайта

    Для готового сайта требуется толковый дизайнер для отрисовки нескольких типов новых страниц. Оплата поэтапная. В дальнейшем будет еще работа.

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен редизайн сайта

    Нам в ближайшее время нужен редизайн+верстка и натяжка сайта www.usclinic.ru. Сайт на CMS Joomla. Нужен очень качественный дизайн! Рассматриваются кандидаты с стажем не меньше года и 10 отзывов! Бюджет 40 000 р. ...

    Joomla
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад