Добрый день. Имеем Joomla 1.5 Нужно сделать что бы внутрь материала можно вставлять было изображения с лайтбоксом. По 4 картинки на страницу. Ничего особенного в интерфейсе не нужно. Аналог вот такого нужно в итоге- ...
Обновление и оптимизация шаблона PrestaShop
Шаблон ПрестаШоп, необходимо выполнить следующее:
1. Обновить шаблон для работы с новой престой 1.5 (Шаблон для 1.4), добавить все новые возможности реализованные в версии 1.5, опыт обновления шаблонов Престы приветствуется
2. Обновить JQuery до новой версии
3. В шаблоне интегрирован ColorBox для вывода нтмл страниц, заменить его на thickbox
4. Оптимизировать шаблон, по советам Гугл Тест Спид:
Скористатися кешуванням веб-переглядача
Указані нижче ресурси, які можна кешувати, мають короткий термін використання без оновлення. Укажіть дату закінчення терміну дії – принаймні один тиждень у майбутньому – для цих ресурсів:
Об'єднати зображення в CSS-спрайти
Указані нижче зображення, подані з print-service.com.ua, потрібно об'єднати в якомога меншу кількість зображень за допомогою CSS-спрайтів.
Вбудувати малі ресурси CSS
Указані нижче зовнішні ресурси мають малі тіла відповідей. Якщо вбудувати відповідь у файл HTML, це може зменшити блокування візуалізації сторінки.
Відкласти аналіз JavaScript
189,8 Кіб JavaScript аналізується під час першого завантаження сторінки. Відкладіть аналіз JavaScript, щоб зменшити блокування візуалізації сторінки.
Зменшити файл JavaScript
Зменшення вказаних нижче ресурсів Javascript може скоротити їх розмір на 10,3 Кіб (6% економії).
Подати ресурси із сумісної URL-адреси
Перелічені нижче ресурси мають ідентичний вміст, проте подаються з різних URL-адрес. Подайте ці ресурси із сумісної URL-адреси, щоб зберегти 380 б і таку кількість запитів: 1.
Оптимізувати порядок стилів і сценаріїв
Указані нижче зовнішні файли CSS включено в після зовнішнього файлу Javascript. Щоб гарантувати паралельне завантаження файлів CSS, завжди включайте зовнішні файли CSS перед зовнішніми файлами Javascript.
Зменшити файл CSS
Зменшення вказаних нижче ресурсів CSS може скоротити їх розмір на 2,5 Кіб (4% економії).
Розмістити ресурси CSS у заголовку документа
Ресурс CSS у тілі документа шкідливо впливає на ефективність візуалізації.
Указати набір символів
У заголовках HTTP перелічених нижче ресурсів не вказано набір символів. Указання набору символів у заголовках HTTP може пришвидшити візуалізацію веб-переглядача.
Рассматриваются заявки только с ценами.
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