Уважаемые фрилансеры! Благодарю за интерес к моему проекту. Необходимо разработать и сверстать элементарный дизайн для сайта, предоставляющего информацию об автомобилях по vin коду. Сервис предоставляет такую информацию об автомобилях, ...
Нужно частично скоп. сайт и натянуть на webasysyt
1.Есть мои наброски по дизайну, почти ничего рисовать не нужно, по скольку я указал сайты с которых можно перетянуть части дизайна. Поэтому работа не очень сложная
2. Я прикрепил к письму 4 своих макета и ТЗ, ознакомьтесь с ним.
3. Сайт нужно натянуть на движок webasyst, (goodbutik.ru)
Что мне нужно от вас:
1. Кол-во реализованных проектов.
2. Имя, e-mail, icq, skype( для того что бы созвониться – это обязательно )
ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.
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