Нужно частично скоп. сайт и натянуть на webasysyt

1.Есть мои наброски по дизайну, почти ничего рисовать не нужно, по скольку я указал сайты с которых можно перетянуть части дизайна. Поэтому работа не очень сложная

2. Я прикрепил к письму 4 своих макета и ТЗ, ознакомьтесь с ним.

3. Сайт нужно натянуть на движок webasyst, (goodbutik.ru)

Что мне нужно от вас:

1. Кол-во реализованных проектов.

2. Имя, e-mail, icq, skype( для того что бы созвониться – это обязательно )

ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.