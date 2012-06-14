Нужно частично скоп. сайт и натянуть на webasysyt

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки66 просмотров

1.Есть мои наброски по дизайну, почти ничего рисовать не нужно, по скольку я указал сайты с которых можно перетянуть части дизайна. Поэтому работа не очень сложная

2. Я прикрепил к письму 4 своих макета и ТЗ, ознакомьтесь с ним.

3. Сайт нужно натянуть на движок webasyst, (goodbutik.ru)

Что мне нужно от вас:

1. Кол-во реализованных проектов.

2. Имя, e-mail, icq, skype( для того что бы созвониться – это обязательно )

ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.

Webasyst
13 лет назад
IgorBrayt
Игорь 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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