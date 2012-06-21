Нужно сделать с тем же функционалом, но бюджетный сайт мебели. Интересует дизайн + верстка.
Разработка дизайна 2-х страниц для сайта + вёрстка
Уважаемые фрилансеры!
Благодарю за интерес к моему проекту.
Необходимо разработать и сверстать элементарный дизайн для сайта, предоставляющего информацию об автомобилях по vin коду. Сервис предоставляет такую информацию об автомобилях, как наличие страховки, техосмотра, историю аварий, аресты и запреты на продажу. Для получения информации, на главной странице сервиса необходимо ввести vin код искомого автомобиля. На сайте планируется 2 языка: русский и эстонский. У сайта всего 2 страницы - главная и страница с найденой информацией.
Дизайн нужен очень простой и строгий, минимум графики.
Непосредственно готовый сервис можно посмотреть по адресу vin точка ee
Для теста можно использовать следующие vin коды:
U5YZU81BABL049897 (всё в порядке)
JTNBV56EX02013672 (есть аварии)
1C3ASB6C31D124144 (есть аресты и аварии)
WBACA91060JF12367 (нет техосмотра и нет страховки)
Очень жду Ваших заявок.
P.S. Ещё раз сообщаю: друзья, сайт из 2х страниц, по 3 строчки текста на каждом. Пожалуйста, читайте внимательнее и делайте вменяемые предложения!
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