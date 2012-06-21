Разработка дизайна 2-х страниц для сайта + вёрстка

Уважаемые фрилансеры!

Благодарю за интерес к моему проекту.

Необходимо разработать и сверстать элементарный дизайн для сайта, предоставляющего информацию об автомобилях по vin коду. Сервис предоставляет такую информацию об автомобилях, как наличие страховки, техосмотра, историю аварий, аресты и запреты на продажу. Для получения информации, на главной странице сервиса необходимо ввести vin код искомого автомобиля. На сайте планируется 2 языка: русский и эстонский. У сайта всего 2 страницы - главная и страница с найденой информацией.

Дизайн нужен очень простой и строгий, минимум графики.

Непосредственно готовый сервис можно посмотреть по адресу vin точка ee

Для теста можно использовать следующие vin коды:

U5YZU81BABL049897 (всё в порядке)

JTNBV56EX02013672 (есть аварии)

1C3ASB6C31D124144 (есть аресты и аварии)

WBACA91060JF12367 (нет техосмотра и нет страховки)

Очень жду Ваших заявок.

P.S. Ещё раз сообщаю: друзья, сайт из 2х страниц, по 3 строчки текста на каждом. Пожалуйста, читайте внимательнее и делайте вменяемые предложения!