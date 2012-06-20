Дизайн свадебного интернет-магазина

Отлична работа, все очень четко, в оговоренный срок и без проблем. Пожалуй один из немногих специалистов, которого можно охарактеризовать как профессионал и без опаски за свою репутацию рекомендовать её своим коллегам. Если снова появится необходимость в подобной работе, то обязательно обращусь именно к Татьяне.