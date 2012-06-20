Нужно к вечеру сделать небольшие правки. Пожалуйста, отвечайте только те, кто может взяться за работу немедленно. Есть сайт на Wordpress, тема OptimizePress, http://contentguru.ru/ Нужно красную шапку вверху перерисовать: сделать ...
Дизайн свадебного интернет-магазина
Нужен дизайн интернет магазина + лого. Тематика - свадебные платья известных брендов. Требования - продуманное юзабилити, красивы, аккуратный дизайн. Нравятся - http://www.victoriassecret.com/ , http://www.onlinebridalstore.com/
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $300
Разработать дизайн сайта коттеджного посёлкаЗавершен13 лет назад
Главная страница утверждена, исходники есть. Необходимо сделать внутренние страницы, версии для печати и мобильные версии страниц. Перечень страниц: Страница ...Завершен13 лет назад
- $150
Требуется за неделю нарисовать простой и удобный дизайн сайта. Прикрепил скриншоты функционала всех страниц. Это - пример, копия. Оформить формы нужно будет чуток интереснее. Главная, 14 внутряков.Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать шапку для сайта школы танцев. Исполнителю будут высланы фотографии/рисунки, отражающие разные стили танца, и из силуэтов танцующих людей нужно сделать коллаж и скомпоновать в ...Закрыт13 лет назад
- $150
1.Есть мои наброски по дизайну, почти ничего рисовать не нужно, по скольку я указал сайты с которых можно перетянуть части дизайна. Поэтому работа не очень сложная 2. Я прикрепил к письму 4 своих макета ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Уважаемые фрилансеры! Благодарю за интерес к моему проекту. Необходимо разработать и сверстать элементарный дизайн для сайта, предоставляющего информацию об автомобилях по vin коду. Сервис предоставляет такую информацию об автомобилях, ...Завершен13 лет назад
- $250
Нужно сделать с тем же функционалом, но бюджетный сайт мебели. Интересует дизайн + верстка.Закрыт13 лет назад
- $75
Нужен макет сайта в psd 2 страницы, главная и с игрой. Аналогично (блоки, расстановка) c девочки-играют.рф только для мальчиковой аудитории в песочно-солнечных цветах(т.к. для crotery.com)Завершен13 лет назад
Шаблон ПрестаШоп, необходимо выполнить следующее: 1. Обновить шаблон для работы с новой престой 1.5 (Шаблон для 1.4), добавить все новые возможности реализованные в версии 1.5, опыт обновления шаблонов Престы приветствуется 2. Обновить JQuery ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад