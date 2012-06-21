Доработать дизайн сайта

Работа началась с небольшого недопонимания, но всё было быстро исправлено и не оставило осадка. Правки вносятся очень быстро и качественно, в сети практически постоянно - поэтому работать очень удобно, если необходимо быстро согласовывать и вносить изменения, достойный уровень, исполнитель адекватен и приятен в общении. Думаю, работа может вылиться в долговременное сотрудничество.