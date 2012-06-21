Доработать дизайн сайта

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Завершен4 заявки189 просмотров

Главная страница утверждена, исходники есть.

Необходимо сделать внутренние страницы, версии для печати и мобильные версии страниц.

Перечень страниц:

Страница проектов (список). (есть, только правки)

Страница проектов (отдельный проект). (есть, болько правки)

Команда (список).

Контакты (общая страница).

Страница результатов поиска.

Страница ошибки 404.

Версии для печати:

Страница проектов (список).

Страница проектов (отдельный проект).

Контакты, офис - версия для печати.

Мобильные версии:

Главная.

Страница проектов (список).

Страница проектов (отдельный проект).

Контакты.

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13 лет назад
Niva-Irina
Наталья 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

001art
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$110
3 дня
Работа началась с небольшого недопонимания, но всё было быстро исправлено и не оставило осадка. Правки вносятся очень быстро и качественно, в сети практически постоянно - поэтому работать очень удобно, если необходимо быстро согласовывать и вносить изменения, достойный уровень, исполнитель адекватен и приятен в общении. Думаю, работа может вылиться в долговременное сотрудничество.
От сотрудничества остались только положительные впечатления. Задача была поставлена чётко, утверждение проходило мгновенно. По оплате всё отлично. Мои лучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

001art
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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