Приватный проект для Artarina

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка64 просмотра

Разработать дизайн сайта коттеджного посёлка

13 лет назад
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Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$300
2 дня
Даже в сложном проекте без детально проработанного Технического задания, Ирина находит правильный вектор создания дизайна и в кратчайшие сроки делает качественные макеты.
Спасибо за еще один отличный проект!

Заявки фрилансеров

Artarina
Ирина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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