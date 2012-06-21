Дизайн главной страницы несложного портала

Денис очень упорен, и талантлив - есть чувство стиля и виденье цели! Для меня как заказчика очень важно , что Денис всегда на связи, очень ответственный дизайнер! Присоединяюсь так же и к отзывом прошлым -действительно все быстро и без потерь в качестве! Наверное это твоя фишка ))) Денис удачи в работе, ну а я с удовольствием обращусь к тебе еще и не один раз !!!