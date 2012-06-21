Дизайн главной страницы несложного портала

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Завершен12 заявок178 просмотров

Нужно разработать дизайн главной страницы сайта: есть лого и ТЗ

Сроки: в субботу утром до 10 МСК дня.

Оплата: после утверждения макета клиентом

Нужен толковый дизайнер - новичков просьба не беспокоить! Нужен креатив - никаких разукрашек!!!!

Стоящее портфолио...

Цена???

13 лет назад
dober-alit
Евгений 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов

Выбранный исполнитель

kaushden
Денис 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$100
1 день
Денис очень упорен, и талантлив - есть чувство стиля и виденье цели! Для меня как заказчика очень важно , что Денис всегда на связи, очень ответственный дизайнер! Присоединяюсь так же и к отзывом прошлым -действительно все быстро и без потерь в качестве! Наверное это твоя фишка ))) Денис удачи в работе, ну а я с удовольствием обращусь к тебе еще и не один раз !!!
Очень понравилось сотрудничать с Евгением. Очень хороший заказчик и просто хороший человек. Всегда на связи, четкое и грамотное ТЗ что очень важно и говорит о профессиональном подходе к делу. Своевременная оплата. Всем советую.

Заявки фрилансеров

kaushden
Денис 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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